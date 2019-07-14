15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için Düzce'de mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için babaevinde mevlit programı düzenlendi.

Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi'nde baba Ramazan Baysan'ın evinin önünde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve kurum müdürlerinin de katıldığı programda, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri katılımcılara ikramda bulundu.

Baba Ramazan ve anne Hanife Baysan oğullarının şehit olması nedeniyle üzüntü ve gururu aynı anda yaşadıklarını kaydetti.

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