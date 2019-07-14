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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Milletimiz cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, karanlık gecede vatana ve demokrasiye sahip çıkan tüm kahramanları minnetle andığını belirtti.

15 Temmuz destanını yazanların cesaretinin, yiğitliğinin hafızalara, yüreklere ve tarihe ilelebet nakşolduğunu dile getiren Sarıeroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, 15 Temmuz akşamı devletin silahını, tankını kendi halkına doğrultan, kendi vatandaşına kurşun yağdıran, milletine ihanet eden hainlerin darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm Türkiye'de sokaklara çıkarak, tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper ederek engellemiştir.
Milletimiz vatanına, birlik, beraberliğine, demokrasiye, iradesine göz dikenlere en büyük cevabı vermiştir.
Milletimiz cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. Milletimizin desteğiyle 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye, demokrasimizi ve ekonomimizi geliştirerek, istiklalimize ve istikbalimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Şehitlerimizin kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktararak 15 Temmuz'u unutmayacağız."

Sarıeroğlu, 15 Temmuz akşamı destan yazan aziz millete bir kez daha şükranlarını sunduğunu, vatanı, bayrağı, ezanı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini bildirdi.

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