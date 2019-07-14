NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde "Çocuk Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) tarafından Novi Pazar'daki spor merkezinde düzenlenen turnuvaya çocuklardan oluşan 4 takım katıldı.

ASMAT-TUMED Başkanı Nazim Licina, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un unutulmadığı ve unutulmayacağı mesajını gönderdiklerini belirterek, Sırbistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Turnuvada, "Darbeye Hayır Demokrasiye Evet", "Güçlü Kal, Sancak Seninle" ve "15 Temmuz'u Unutmayacağız" yazılı dövizler açıldı.

Etkinliğin sonunda turnuvayı kazanan takımlara madalya ve ödül takdim edildi.

