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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Balçova Termal Otel'deki etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından yapılan dua ile başladı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğinin ilelebet sürmesini temenni ederek, Türk milletinin bu birlik ve beraberliği korumaya yönelik gayretlerinin her zaman en üst düzeyde olacağını ifade etti.

Ayyıldız, Türkiye'nin son yıllardaki gelişiminin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini kaydederek, milletin her zaman güçlü olmayı bildiğini, dimdik yarına bakabildiğini söyledi.

Kadın, genç, yaşlı herkesin darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm farklılıklarını kenara bırakarak mücadele ettiğini anlatan Ayyıldız, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını söyledi.

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15 Temmuz gazi şehit

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