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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Karaloğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Vali Karaloğlu: - "15 Temmuz'u da, canlarıyla destana çeviren şehitlerimizi de, gazilerimizi de, bu milletin mücadelesini de asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Unutursak, ihanet tekrar eder"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte Vali Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemuz, şehit yakınları ve gazilerle selamlaşarak, onlarla yemek yediler.

İlahilerin okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve cesareti ile milletin kahramanlığı ve fedakarlığı sayesinde engellendiğini söyledi.

Hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralanan gazilere de şifalar dileyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tarihimize baktığımızda, bu topraklarda çok önemli zaferlere imza attığımızı görürsünüz. Ancak 15 Temmuz bir başkaydı. Diğer savaşlarda düşman belliydi. 15 Temmuz'da maalesef düşman, içimizdeki maşalarını kullandı. İçimizdeki hainleri kullanarak, bir kalkışma yaptılar. Hırsız evin içindeyse ne yapsın kapıdaki kilit. Bu sefer hain içeride oldu. Bu sefer, bu milletin dini duygularını istismar ederek, bu milletin kurban parasıyla büyümüş, gelişmiş, serpilmiş bir hain terör örgütü, düşmanın maşası oluyor. 15 Temmuz'u bu millete yaşattılar. Ama Allah'a hamdolsun, 7'den 77'ye şehit olma niyetiyle Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokağa çıkan aziz milletimizin kahramanlığı ve fedakarlığı, o geceyi başka bir şeye dönüştürdü."

Türk milletinin 15 Temmuz'da yaşananları asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Eğer bu millete reva görülen bu hainliği unutursak, emin olun bu vatan hainleri bir yerlerde pusuda bekliyorlardır. Bu hainleri kullanan düşman da pusuda bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u da, canlarıyla destana çeviren şehitlerimizi de, gazilerimizi de, bu milletin mücadelesini de asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Unutursak, ihanet tekrar eder." diye konuştu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu

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