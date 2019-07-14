Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Başkonsoloslukta gerçekleşen programda, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende, şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik “Akıllarını ve vicdanlarını bir şahsa ve bir gruba veren Fetullahçı Terör Örgütü, büyük Atatürk’ün önderliğinde büyük emekler ile kurulan cumhuriyete ve cumhuriyet ile var olan demokrasimize kast etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin mücadelesinin de herkes tarafından anlayışla karşılanması gerekmektedir." dedi.

Törende, ayrıca TRT World tarafından hain darbe girişiminin gerçek yüzünü anlatan belgeselin gösterimi yapılırken, Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

