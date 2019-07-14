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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan: - "15 Temmuz, kamu ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ'nün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize saldırının adıdır" - "Bunun ortaya çıkmasıyla Türk milleti bütün fertleriyle topyekun buna 'Dur' demiştir. Bunu lanetlemiş ve tükürüğüyle adeta boğmuştur"

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "15 Temmuz, kamu ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ'nün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize saldırının adıdır. Bunun ortaya çıkmasıyla Türk milleti bütün fertleriyle topyekun buna 'Dur' demiştir. Bunu lanetlemiş ve tükürüğüyle adeta boğmuştur." dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in duasıyla devam etti.

Vali Özkan, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle güzel bir atmosferi paylaştıklarını belirterek, şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere de sağlık ve sıhhat diledi.

Memleketin birliği ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen fedakar insanlar sayesinde 15 Temmuz'da demokrasiye, milli birliğe yönelen hain darbe girişiminin önlendiğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz, kamu ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ'nün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize saldırının adıdır. Bunun ortaya çıkmasıyla Türk milleti bütün fertleriyle topyekun buna 'Dur' demiştir. Bunu lanetlemiş ve tükürüğüyle adeta boğmuştur. Bu tür durumlara karşı insanlarımızın uyanık olması gerekiyor. Türk milleti, tarihinde bütün girişimlere karşı uyanık olmuştur ve yüksek derecede bir refleks göstermiştir."

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanmaraş

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