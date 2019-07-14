Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "15 Temmuz, kamu ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ'nün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetimize saldırının adıdır. Bunun ortaya çıkmasıyla Türk milleti bütün fertleriyle topyekun buna 'Dur' demiştir. Bunu lanetlemiş ve tükürüğüyle adeta boğmuştur." dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in duasıyla devam etti.

Vali Özkan, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle güzel bir atmosferi paylaştıklarını belirterek, şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere de sağlık ve sıhhat diledi.

Memleketin birliği ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen fedakar insanlar sayesinde 15 Temmuz'da demokrasiye, milli birliğe yönelen hain darbe girişiminin önlendiğine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti: