Muş Valisi İlker Gündüzöz, "15 Temmuz'da Türkiye'nin batısında da doğusunda da bu millet aynı tepkiyi verdi çünkü bu milletin geçmişi, geleceği, dini, özü, sözü bir. Bu memlekete ezan susmayacak, bayrak inmeyecek." dedi.

Muş Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Öğretmenevi salonunda verilen yemek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Vali İlker Gündüzöz ile eşi Meşide Gündüzöz, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önce giriştiği darbe kalkışmasını anımsatarak, o gün herkesin şehit olma şiarıyla meydanlara çıktığını söyledi.

Müttefik olarak görülen bazı devletlerin hainlerin arkasında durduğunu vurgulayan Gündüzöz, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik konusunda kuvvetli bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu aktardı.

Gündüzöz, coğrafyanın çok kıymetli olduğunu, bu nedenle sürekli krizlerin yaşanabildiğini belirterek, milletin en küçük krizde dağılacağını zannedenlerin 15 Temmuz'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.