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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "15 Temmuz'da Türkiye'nin batısında da doğusunda da bu millet aynı tepkiyi verdi çünkü bu milletin geçmişi, geleceği, dini, özü, sözü bir. Bu memlekete ezan susmayacak, bayrak inmeyecek"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "15 Temmuz'da Türkiye'nin batısında da doğusunda da bu millet aynı tepkiyi verdi çünkü bu milletin geçmişi, geleceği, dini, özü, sözü bir. Bu memlekete ezan susmayacak, bayrak inmeyecek." dedi.

Muş Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Öğretmenevi salonunda verilen yemek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Vali İlker Gündüzöz ile eşi Meşide Gündüzöz, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üç yıl önce giriştiği darbe kalkışmasını anımsatarak, o gün herkesin şehit olma şiarıyla meydanlara çıktığını söyledi.

Müttefik olarak görülen bazı devletlerin hainlerin arkasında durduğunu vurgulayan Gündüzöz, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik konusunda kuvvetli bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu aktardı.

Gündüzöz, coğrafyanın çok kıymetli olduğunu, bu nedenle sürekli krizlerin yaşanabildiğini belirterek, milletin en küçük krizde dağılacağını zannedenlerin 15 Temmuz'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin başına her zaman bir şeylerin getirilmeye çalışıldığını kaydeden Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Bu millet her zaman kefenini giyerek devletine, bayrağına sahip çıkmak için sokağa çıkıyor. Batı'da bu olmaz. Milletimiz, devletine sahip çıkmak gibi ulvi bir amaç için ailesini arkada bırakarak, şehit olacağını düşünerek sokağa çıkma yeteneğine sahiptir. Bu bizim büyük bir özelliğimiz. Allah'a hamdolsun. 15 Temmuz günü Türkiye'nin batısında da doğusunda da bu millet aynı tepkiyi verdi çünkü bu milletin geçmişi, geleceği, dini, özü, sözü bir. İnşallah bu memlekette ezan susmayacak, bayrak inmeyecek. Tüm dünyadaki Müslümanların umudu Türkiye Cumhuriyeti devleti. Her türlü sabotaja rağmen hızla gelişiyor."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 15 Temmuz'da hainlerin bu ülkenin silahları, uçaklarıyla millete ateş ettiğini belirtti.

Ülkeyi bölmek isteyenlere milletin vatan, ezan ve ülke sevdasıyla izin vermediğini aktaran Şimşek, insanların tankların altına yatarak, kurşunlara göğsünü siper ederek darbe girişimini bertaraf ettiğini vurguladı.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile davetliler katıldı.

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