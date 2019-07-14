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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:31 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Vali Şıldak: - "15 Temmuz, yakın tarihimizin ibretlik bir vakasıdır ki bizi biz yapan değerlerimizi hatırlatmış, içimizdeki hainlerin ayrışmasını sağlamış ve ülke olarak daha güçlü yolumuza devam etmemizin yolunu açmıştır"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Şıldak, Göl Polis Tesisleri'nde 290 şehit yakını, gaziler ve gazi yakınlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle her konuştuğunda hüznün yanında tarifsiz bir gurur ve onur duygusunu hissettiğini belirterek, "15 Temmuz, yakın tarihimizin ibretlik bir vakasıdır ki bizi biz yapan değerlerimizi hatırlatmış, içimizdeki hainlerin ayrışmasını sağlamış ve ülke olarak daha güçlü yolumuza devam etmemizin yolunu açmıştır." dedi.

Her Türk ailesinin vatan ve millet için gözünü kırpmadan evladını feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Şıldak, ülkeyi ayakta tutan ve güçlü kılanın da bu olduğunu bildirdi.

15 Temmuz gibi bir müdahaleye maruz kaldıktan sonra ayakta kalabilen Türkiye'den başka ülke olmadığını ifade eden Şıldak, "Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların da ailelerinin yanında olmaya özen gösteriyor. Bu birliktelik ve güç birliği devam edecek. 15 Temmuz'un 3. yılı inşallah hepimize daha güçlü bir ruhla bütün zorlukları aşma gücü versin, devletimize güç versin. Allah bir daha böyle acıları ve hüzünleri yaşatmasın." diye konuştu.

Programa, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Burdur şehit yakınları

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