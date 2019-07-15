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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kars Valiliğince şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi

Kars Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bir sevgi uğruna tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlık destanı yazan yiğitlerin olduğunu söyledi.

Allah katında peygamberlikten sonra en üst makamın şehitlik olduğunu anımsatan Öksüz, "Rabbim kalbimizden hiçbir zaman vatan, millet ve bayrak sevgisini eksik etmesin. İşte böyle bir sevgi uğruna tarihte olduğu gibi bugün de kahramanlık destanı yazan yiğitlerimiz var." dedi.

Öksüz, tarihte destan yazan yiğitlerin 15 Temmuz'da da tarih yazdığını belirterek, "O yiğitler, bir destan da 15 Temmuz 2016 günü yazdılar. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 günü, bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleş, namert, alçak, iş birlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affedemeyeceği bir ihanette bulundu." diye konuştu.

O gece başta cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet adamlarının üzerine suikast timleri gönderildiğini anımsatan Öksüz, "Komuta kademesini esir alıp, ülkemizin göz bebeği kurumlarına en ağır silahlarla saldırıldı. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain kalkışma, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadesini kullandı.

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