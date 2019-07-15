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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "FETÖ şüphesini çok önemsiyoruz, ancak herkesi aynı çuvala atmayacağız. FETÖ'cü olmayanların ve bazılarının kasıtlı olarak iftira attığı insanları da hem biz idareciler hem de yargıç arkadaşlar çok dikkatli süzeceğiz. Er ya da geç kim FETÖ'cü ise yakasına yapışırız, ama FETÖ'cü olmayana FETÖ'cü dersek o insanı kaybederiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphesini çok önemsiyoruz, ancak herkesi aynı çuvala atmayacağız. FETÖ'cü olmayanların ve bazılarının kasıtlı olarak iftira attığı insanları da hem biz idareciler hem de yargıç arkadaşlar çok dikkatli süzeceğiz. Er ya da geç kim FETÖ'cü ise yakasına yapışırız, ama FETÖ'cü olmayana FETÖ'cü dersek o insanı kaybederiz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet ve toplumun, Türk ordusuna, polis teşkilatına ve birçok alana din kisvesi altında sızmış hainlerin darbesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Devletin FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"FETÖ şüphesini çok önemsiyoruz, ancak herkesi aynı çuvala atmayacağız. FETÖ'cü olmayanların ve bazılarının kasıtlı olarak iftira attığı insanları da hem biz idareciler hem de yargıç arkadaşlar çok dikkatli süzeceğiz. Er ya da geç kim FETÖ'cü ise yakasına yapışırız, ama FETÖ'cü olmayana FETÖ'cü dersek o insanı kaybederiz. Bu bilinçle hareket ettiğimizi herkes bilsin. Devlet intikamla hareket etmez, devlet adaletle hareket eder."

Türk ordusunun ülkenin en önemli ve değerli gücü olduğunu belirten Memiş, ordu içinde FETÖ'cü olmayan birçok kahramanın hainlere haddini bildirdiğini söyledi. Memiş, "Temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ'den ve diğer hain yapılanmalardan temizlendikçe Türk ordusu, jandarması, emniyet teşkilatı daha güçlü oluyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bütün şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Memiş, FETÖ'nin iftiralarıyla Silivri'ye göndermek istediği kişilerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tam 2 yıl İçişleri Bakanlığında bu hainlerin bize attığı iftirayı temizlemekle uğraştım. Bize iftira atan yargıçlar, polisler kendi yargıç ve polisleriydi ve kendi düzenledikleriyle bizi cezaevinde süründürmek istedi. Ancak Allah onlara fırsat vermedi. Özelikle 17-25 Aralık'tan sonra iyice foyaları ortaya çıktı ve devlet bütün kararlılığıyla bu yapının üstüne gitti. Baktılar ki olmayacak en hainini gerçekleştirip darbe teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüsü Türk milleti 81 vilayette Cumhurbaşkanımız önderliğinde geri püskürttü."

Memiş, Türk milletinin tankların, F-16'ların ve silahların üzerine sadece Türk bayrağıyla gittiğini vurgulayarak, bunu bütün dünyanın gördüğünü belirtti.

15 Temmuz'u unutmayıp unutturmayacaklarını dile getiren Memiş, vatan uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

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