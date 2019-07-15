Erzurum Valisi Okay Memiş, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphesini çok önemsiyoruz, ancak herkesi aynı çuvala atmayacağız. FETÖ'cü olmayanların ve bazılarının kasıtlı olarak iftira attığı insanları da hem biz idareciler hem de yargıç arkadaşlar çok dikkatli süzeceğiz. Er ya da geç kim FETÖ'cü ise yakasına yapışırız, ama FETÖ'cü olmayana FETÖ'cü dersek o insanı kaybederiz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet ve toplumun, Türk ordusuna, polis teşkilatına ve birçok alana din kisvesi altında sızmış hainlerin darbesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Devletin FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"FETÖ şüphesini çok önemsiyoruz, ancak herkesi aynı çuvala atmayacağız. FETÖ'cü olmayanların ve bazılarının kasıtlı olarak iftira attığı insanları da hem biz idareciler hem de yargıç arkadaşlar çok dikkatli süzeceğiz. Er ya da geç kim FETÖ'cü ise yakasına yapışırız, ama FETÖ'cü olmayana FETÖ'cü dersek o insanı kaybederiz. Bu bilinçle hareket ettiğimizi herkes bilsin. Devlet intikamla hareket etmez, devlet adaletle hareket eder."