"Tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri canı pahasına bertaraf eden aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016'da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmayı başarmıştır. Aziz Türk milleti, devletimizin içine sızarak birlik ve beraberliğimize kasteden, kendisine emanet edilen silahları kendi vatandaşlarına doğrultan, doğrultmakla kalmayıp kullanan, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı tankların önüne yatarak göğsünü mermilere siper ederek destansı bir direniş göstermiştir."

O gecede buna yeltenenlere milletin gerçek gücünü gösterdiğini vurgulayan Doruk, şöyle devam etti:

Vali Doruk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılının olduğunu anımsatarak, Allah'tan bir daha o günkü sıkıntıları millete yaşatmamasını diledi.

Her daim şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Doruk, devlet olarak kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte, Vali Yılmaz Doruk, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Türk milletinin vatanına, demokrasisine, devletine sahip çıkarak bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine en güzel cevabı verdiğini ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Doruk, "Yüce milletimizin sarsılmaz azmi, göğsündeki iman gücü, vatanseverliği ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazdığı 15 Temmuz 2016 günü şanlı bir demokrasi zaferidir. Aziz milletimiz, şehitlerimizin emaneti güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişinden gelen onurlu duruşuyla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir." dedi.

Doruk, vatan ve bayrak için canla başla mücadele ederek şehit düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, kahraman gazileri minnet ve şükranlarını sundu.

Program, yapılan yemek duasının ardından sona erdi.

Yemeğe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, Artvin Muhtar Dernekleri Başkanı Hasan Cin, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal ile diğer davetliler katıldı.

