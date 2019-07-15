Ordu Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Seddar Yavuz, 600'e yakın şehit ailesi ve gazilerin yer aldığı masaları dolaşarak, onlarla sohbet etti.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da din kisvesine bürünmüş hain FETÖ tarafından bir kalkışma, bir darbe, hatta bir işgal girişiminde bulunulduğunu kaydetti.

15 Temmuz tarihi hatırladığında, Türkiye'nin işgal edilmek istendiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Elbette tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milleti, kendisine yönelen her türlü tehdit karşısında birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını pekiştiren bir anlayışla tarihimizde çok büyük acıları yaşamakla birlikte her zaman hür ve bağımsız yasamayı başarabilmiş, dünyadaki en büyük milletlerden bir tanesidir. Biz dünyada son evrensel ve emperyal bir imparatorluğun sahibi büyük bir milletiz." dedi.

"Bizim medeniyet ve insanlığa söyleyebileceğimiz sözümüz var." ifadesini kullanan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: