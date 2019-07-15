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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 05:27 | Son Güncelleme

Ardahan'da cami cemaatine çorba ikram edildi

Ardahan Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, diğer yetkililer ve vatandaşlar Merkez Camisi'nde sabah namazında buluştu.

Müftü Pehlivan, şehitler için dua okudu.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

Vatandaşlarla birlikte çorba içen Vali Masatlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugünler bizim için çok önemli. Çünkü millet olarak bugünleri unutmadık, unutturmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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