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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Valiliği öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kadifekale Hava Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve Konak İlçe Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasıyla devam etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Ayyıldız, Soyer ve Orgeneral Recep, kabir başında dua okuyan şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitlik ziyaret

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