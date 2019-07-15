İZMİR (AA) - İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Valiliği öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kadifekale Hava Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve Konak İlçe Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasıyla devam etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Ayyıldız, Soyer ve Orgeneral Recep, kabir başında dua okuyan şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

