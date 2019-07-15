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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya Valiliğince düzenlenen programlar, protokol üyelerinin Konya Şehitliği'ni ziyaretiyle başladı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretine, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan "Mevlid-i Şerif Programı" ile devam etti.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Cemaleddin Bal şehitler için dua okudu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi.

Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Canserver, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, mezarlara karanfil bıraktı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretine, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de katıldı.

Daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15 Temmuz şehitleri anısına Taş Medrese'de düzenlediği "Esma'ül Hüsna Hat Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Ardından İmaret Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu, katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

- Karaman

Karaman Valisi Fahri Meral ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın kabrine ve ailesine ziyarette bulundu.

Vali Meral, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Baba Selahattin Yalçın ise 15 Temmuz gecesi kendisinin de Ankara'da olduğunu, o gece şehit verdiği oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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