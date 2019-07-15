Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ için "aslan postuna bürünmüş çakallar, ayrık otları ve dikenler” ifadesini anımsatan Büyükelçi Torunlar, Diyarbakır’da, Adana’da, Malatya’da, Eskişehir’de, İzmir’de ve birçok diğer kentte eş güdüm içinde hareket eden teröristlerin, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve aile fertlerini kaçırmaya yeltendiklerini, engel çıkartanları şehit ettiklerini ya da yaraladıklarını kaydetti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u işgal eden yabancı güçlerin Meclis-i Mebusan’a dokunmadıklarını hatırlatan Torunlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan FETÖ’nün, Türkiye Büyük Millet Meclisini Atlantik ötesinden aldıkları talimatlarla bombaladığını, Genelkurmay, Özel Kuvvetler, Jandarma, Emniyet ve Polis Özel Harekat karargahlarına saldırarak onlarca güvenlik görevlisini şehit ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Torunlar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u, Atlantik ötesinden yönetilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Cumhuriyet tarihinin kaydettiği en kanlı gece olarak tanımladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

FETÖ'nün Türkiye’de gerçekleştirdiği 15 Temmuz kalkışmasının bir benzerini bugün değilse bile yarın ve şartlar oluştuğunda yuvalandıkları ülkelerde yapmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Torunlar, bu durumun muhataplara anlatıldığını ifade etti.

Hindistan'daki duruma da değinen Torunlar, FETÖ'nün bu ülkedeki uzantılarının 2016 öncesinde olduğu gibi rahat hareket edemediklerine dikkati çekti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 16 Temmuz 2016 sabahı, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşarak Türk demokrasisinin yanında olduğunu sergileyen ilk liderlerden biri olduğunu anımsatan Torunlar, eğitim ve ticaret kisveleri altında Hindistan’da faaliyet yürüten FETÖ mensuplarına karşı Hint yetkililerinin ciddiyetle eğildiğini belirtti.

Torunlar, FETÖ’nün Hindistan’dan tam manasıyla temizlenmesini, Hindistan’ın demokratik ortamının dost Türkiye aleyhtarı faaliyetlere hiçbir surette zemin sağlamamasını beklediğini de her vesileyle ve her seviyede muhataplarına aktardığını söyledi.

