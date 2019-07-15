Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Hüseyin Erkmen, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve şehit aileleri katıldı.

Niğde'de il protokolü, darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Kemal Tosun ile Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Varol Tosun'un, Derbent Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabirleri ziyaret edildi.

NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, hain darbe girişiminin 3. yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Sezer, "Şehitlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Bu vatan, millet, bayrak ve devlet emin ellerdedir. Hiçbir zaman da namertlere teslim edilmeyecektir. İnşallah bu sözü sonuna kadar taşıyacağız." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada dua okudu.

- Yozgat

Yozgat'ta şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehit yakınları ve Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kardağ, daire müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.