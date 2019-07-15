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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tayvan'da yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliğine ev sahipliği yaptı

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tayvan'da yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği düzenledi.

Taipei Türk Ticaret Ofisinden edinilen bilgiye göre, temsilcilikte düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Murat Baklacı ve personelin yanı sıra Tayvan'da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

Etkinlikte FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu videolar izlendi.

Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Baklacı, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının 3 yıl önce 15 Temmuz günü FETÖ terör örgütünce kalkışılan darbe girişimine karşı tarihi bir dayanışma gösterdiğini, demokratik haklarını talep ederek direndiğini ve Türk demokrasinin gurur verici bir başarıya imza attığını vurguladı.

Etkinlikte ayrıca FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Taipei Türk Ticaret Ofisi Tayvan

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