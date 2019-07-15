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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehitler için mevlit okutuldu

Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Malatya'da valilik öncülüğünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve müftülük tarafından Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazına müteakip yapılan programda İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için mevlit okundu.

Mevlidin ardından Malatya Valiliği tarafından vatandaşlara yemek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'nın Darende Çarşı Cami'sinde de mevlit programı düzenlendi.

İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi. İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve şehitliğini ziyaret etti.

- Gaziantep

Gaziantep'te valilik ve müftülük tarafından düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katılımıyla Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, şehitler için hatim indirdiklerini belirterek, vatandaşlara, her zaman Kur'an-ı Kerim okumaları tavsiyesinde bulundu.

Şehitliğin peygamberlikten sonraki en yüce makam olduğuna dikkati çeken Çelik, 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

- Kilis

Kilis'te, valilik ve il müftülüğü tarafından Tekye Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Mevlit programına Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, valilik tarafından Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Mevlid-i Halil Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu mevlitte, İl Müftüsü Mehmet Taştan, şehitler için dua ettirdi.

Mevlide Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Valilik tarafından tarihi Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua edildi.

Programa Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğa ve diğer ilgililer katıldı.

Daha sonra vatandaşlara Büyükşehir Belediyesince pilav ikram edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da müftülük tarafından Yeni Pınar Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Öğle namazına müteakip düzenlenen programda İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından cami avlusunda Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara helva, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da şeker ikram edildi.

Programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından valilik tarafından Demokrasi Parkı içerisinde 15 Temmuz temalı resim sergisi düzenlendi.

Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Pekmez, "Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, bu ülkeye bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın." dedi.

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