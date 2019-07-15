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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'daki mezarı başında anıldı - Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "15 Temmuz'da gurur ve onur öyküleri var. Ailelerimize baktığımızda hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında ilk olarak Burdur Cumhuriyet Parkı'nda Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri ve Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla düzenlenen 15 Temmuz temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Burdur Valisi Hasan Şıldak, şehidin eşi Gülsüm Altay, çocukları Niyazi, Muhammet, Aslı ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergiyi gezen Gülsüm Altay, fotoğrafına dokunduğu eşinin şehit olmadan 5 gün önce "Rabbim seni çocuklarım için beni de vatan için yaratmış. Ölüp dirilirim yine de özel harekatçı olarak vatan için dünyaya gelirim." dediğini anlattı.

Aile ve protokol üyeleri, açılışın ardından şehit Altay'ın kabrinin bulunduğu Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki babaevine ve kabristana gitti.

Kabristanda düzenlenen törende şehit Altay'ın mezarına karanfiller bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un pek çok dersler içerdiğini, mesajlar veren önemli bir gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz'u ve 251 şehidi hatırladıklarında hüzün, burukluk ve gururu aynı anda hissettiklerini ifade eden Vali Şıldak, "15 Temmuz'da gurur ve onur öyküleri var. Ailelerimize baktığımızda hüznü ve gururu bir arada yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine adanmış çocukları onlar için hep gurur vesilesi olmaya devam edecek. Biz de onlardan güç alıyoruz ve her zaman yanlarında olmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Tören, İl Müftüsü Vekili Yüksel Güzel'in dua etmesiyle sonra erdi.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua ettikten sonra şehidin anne ve babasını evlerinde ziyaret etti.

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