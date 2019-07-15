Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani şehitler için dua etti.

Törende, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı

- Muş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Daha sonra Dere Mahallesi'ndeki Taşo Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, asil milletin 15 Temmuz gecesi kefenini giyerek sokağa çıkıp devletini, milletini, ezanını, bayrağını koruduğunu söyledi

Teröristlerin kendilerine emanet edilen silahlarla, tanklarla, uçaklarla insanlara saldırdığını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu hainler cezalarını aldılar, almaya devam ediyorlar. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Herkes sokağa çıktı ve vatanını korumaya, kollamaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı da bunda etkili oldu. Lideriyle birlikte bu aziz millet, bu vatana, bu ezana, bu bayrağa sahip çıktı. Şu anda da üzerimize gelenler var. Kendilerini 'gelişmiş' ifade eden bir takım ülkelerin aslında insan haklarından nasiplerini almadıklarını, zulümlere ses çıkarmadıklarını görüyoruz. Oysa bu aziz millet, mazlumlara her zaman yardım etmiştir ve yanında olmuştur."