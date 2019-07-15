VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklerde tören düzenlendi.
Van Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesiyle başladı.
Törene katılan şehit aileleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, vali yardımcıları, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
Bilmez ile beraberindekiler, törene katılan şehit aileleriyle sohbet etti.
Törenin ardından Hz. Ömer Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
- Bitlis
Bitlis'te, Valilik öncülüğünde Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte tören düzenlendi.
Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkan, polis memurları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani şehitler için dua etti.
Törende, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı
- Muş
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
Daha sonra Dere Mahallesi'ndeki Taşo Şehitliği ziyaret edildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, asil milletin 15 Temmuz gecesi kefenini giyerek sokağa çıkıp devletini, milletini, ezanını, bayrağını koruduğunu söyledi
Teröristlerin kendilerine emanet edilen silahlarla, tanklarla, uçaklarla insanlara saldırdığını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Bu hainler cezalarını aldılar, almaya devam ediyorlar. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Herkes sokağa çıktı ve vatanını korumaya, kollamaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı da bunda etkili oldu. Lideriyle birlikte bu aziz millet, bu vatana, bu ezana, bu bayrağa sahip çıktı. Şu anda da üzerimize gelenler var. Kendilerini 'gelişmiş' ifade eden bir takım ülkelerin aslında insan haklarından nasiplerini almadıklarını, zulümlere ses çıkarmadıklarını görüyoruz. Oysa bu aziz millet, mazlumlara her zaman yardım etmiştir ve yanında olmuştur."
Şehitlikteki programın ardından Salih-Muhlise Çağlayan Camisi'nde mevlit okutuldu, hatim indirildi.
Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rehmetullah Yaktı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
- Hakkari
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Sait Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.
Ülke için canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Gürbüz, şehitlik makamının önemini anlattı.
Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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