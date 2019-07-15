Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesince Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde düzenlenen törenlerde, kabirlere karanfil bırakılarak dua edildi.

Pınarbaşı Şehitliği'ndeki anma törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehitleri anmak, vatana bağlılığı artırmak amacıyla bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aktaş, "15 Temmuz, bu devletten rütbe almış, makam almış ama bu devlete ihanet etmiş bir grubun, özellikle FETÖ mensuplarının yaptığı, birlik beraberliğimize kasteden, başka ülkelerinin boyunduruğuna girmemizi önceleyen bir kalkışmaydı. O akşam her kesimden insan bir araya geldi. O yüzden 15 Temmuz çok anlamı ve değerli." dedi.

Törenlere Vali Yakup Canbolat da katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.