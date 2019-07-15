Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesince Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde düzenlenen törenlerde, kabirlere karanfil bırakılarak dua edildi.
Pınarbaşı Şehitliği'ndeki anma törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehitleri anmak, vatana bağlılığı artırmak amacıyla bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Aktaş, "15 Temmuz, bu devletten rütbe almış, makam almış ama bu devlete ihanet etmiş bir grubun, özellikle FETÖ mensuplarının yaptığı, birlik beraberliğimize kasteden, başka ülkelerinin boyunduruğuna girmemizi önceleyen bir kalkışmaydı. O akşam her kesimden insan bir araya geldi. O yüzden 15 Temmuz çok anlamı ve değerli." dedi.
Törenlere Vali Yakup Canbolat da katıldı.
- Balıkesir
Balıkesir Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yazıcı şehitlik defterini imzaladı.
Yazıcı ve beraberindekiler, daha sonra kabirleri ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.
- Yalova
Yalova Askeri Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit aileleri, kabirlere karanfil bıraktı.
Daha sonra şehitler için dua okudu.
Ardından Yalova Polisi Şehitliği'ndeki törene geçildi. Burada da şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Erol, törende şehit aileleriyle sohbet etti.
- Bilecik
Bilecik'te, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.
İl Müftüsü Necati Akkuş'un dua etmesinin ardından, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu sütunlara Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, karanfil bıraktı.
Bilecik Şehitliği'nde devam eden törende Vali Bilal Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti, Müftü Akkuş'un dua etmesinin ardından, tören mangası saygı atışı gerçekleştirdi.
Etkinlikler, Şerifpaşa Camisi'ndeki "Mevlid-i Şerif Programı" ile devam etti.
- Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te etkinlikler düzenlendi
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