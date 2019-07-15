Programa, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli Serap Yakut tarafından yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri, sembolik şehitliklere karanfil bıraktı.

Hain darbe girişiminin 3. yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde düzenlenen tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Şehitler Abidesi ile Eskişehir ve Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlit programına Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir Valiliğinin himayelerinde, Eskişehir Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğle namazı öncesi okunan mevlidin ardından, tüm şehitler için dualar edildi.

- Kütahya

Kütahya'da Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde yapılan törene, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Vali Toraman, burada, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, protokol üyelerince şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri Ormanı'na fidan dikildi, şehitler için Ali Paşa Camisi'nde mevlit okundu.

