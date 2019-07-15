DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler köyü, Askeri Çoban'ın da Ergani ilçesindeki kabrini ziyaret etti, aileleri ile görüştü.

Şehit mezarlarına gül bırakan Güzeloğlu, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran halkın, tankın ve topun karşısında imanıyla durduğunu söyledi.

O gece şehadete erenler sayesinde devletin birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar hür ve bağımsız şekilde yaşayacağını vurgulayan Güzeloğlu, "Bütün ihanet şebekeleri ve onların işbirlikçileri bilmeliler ki; bir Askeri Çoban ölür, binlercesi doğar. Bu milletin imanlı evlatları her zaman yenilmez ve aşılmaz bir iman ordusudur." dedi.

Şehit Askeri Çoban'ın yeğeni Bedri Çoban, amcasının vatanın bekası için şehit olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz darbe girişimi sıradan bir gün değildi. Çanakkale'de ne yaşadıysak ve dünyaya ne mesaj verdiysek 15 Temmuz gecesi de dünyaya aynı mesajı verdik. O gece milletimizle silaha, tanka ve F-16'lara karşı dünyaya hiç bir şekilde kaybetmeyeceğimizin mesajını verdik." diye konuştu.