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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: - "Son terörist ve terör işbirlikçisi temizlenene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bugün, dünden daha güçlü şekilde geleceğe doğru birlik ve beraberlik içerisinde adım atacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Halit Gülser'in Dicle ilçesi Pekmezciler köyü, Askeri Çoban'ın da Ergani ilçesindeki kabrini ziyaret etti, aileleri ile görüştü.

Şehit mezarlarına gül bırakan Güzeloğlu, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran halkın, tankın ve topun karşısında imanıyla durduğunu söyledi.

O gece şehadete erenler sayesinde devletin birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar hür ve bağımsız şekilde yaşayacağını vurgulayan Güzeloğlu, "Bütün ihanet şebekeleri ve onların işbirlikçileri bilmeliler ki; bir Askeri Çoban ölür, binlercesi doğar. Bu milletin imanlı evlatları her zaman yenilmez ve aşılmaz bir iman ordusudur." dedi.

Şehit Askeri Çoban'ın yeğeni Bedri Çoban, amcasının vatanın bekası için şehit olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz darbe girişimi sıradan bir gün değildi. Çanakkale'de ne yaşadıysak ve dünyaya ne mesaj verdiysek 15 Temmuz gecesi de dünyaya aynı mesajı verdik. O gece milletimizle silaha, tanka ve F-16'lara karşı dünyaya hiç bir şekilde kaybetmeyeceğimizin mesajını verdik." diye konuştu.

- "Şehitlerimizi unutmayacağız"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesi okunan mevlidin ardından, 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşa yemek ikram eden Vali Güzeloğlu, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de halkın katılımıyla mevlit okutulduğunu aktardı.

"Tüm şehitlerimiz devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için şehadete erişen ancak manevi anlamda asla ölmeyen kahramanlarımızdır." diyen Güzeloğlu, şehitleri her zaman rahmet, saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

Güzeloğlu, "Son terörist ve terör işbirlikçisi temizlenene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bugün dünden daha güçlü şekilde geleceğe doğru birlik ve beraberlik içerisinde adım atacağız. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, onları rahmet minnet ve saygıyla anacağız." ifadelerini kullandı.

- Şırnak

Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı ziyaret edildi, şehit kabirlerine karanfil konuldu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.

Daha sonra Geylani Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Programa Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurumlar ile sevil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra bir otelde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

- Siirt

Siirt Valiliği tarafından Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mevlit sonrası vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.

Programlara, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Diyarbakır

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