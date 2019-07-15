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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Elazığ'da şehitlikler ziyaret edildi, Mardin'de eğitimciler yürüyüş yaptı

ELAZIĞ/MARDİN (AA) - Elazığ ve Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Elazığ'da etkinlikler kapsamında, İcadiye, Garnizon ve 15 Temmuz şehitlikleri ziyaret edildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine halkın sokağa inerek hain darbecilere karşı direndiğini vurgulayan Kaldırım, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Elazığ halkı her zaman vatanının, milletinin, mukaddesatının, bayrağının yanında olmuştur. İnşallah Elazığ bu kimlikli yapısını, Türkiye'nin özeti olan bu duruşunu yine devam ettirecektir. Bölge de ülkemiz için bir kaledir, bir huzur adasıdır."

İl Müftülüğünce İzzet Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit de okutuldu.

- Mardin

Memur-Sen Mardin İl Başkanlığınca düzenlenen "Milli İradenin Öncüsü, 15 Temmuz'un Nöbetçisiyiz" etkinliğinde bir araya gelen eğitimciler yürüyüş yaptı.

Sendika binası önünde toplanan grup, üzerinde şehitlerin isimleri ve resimlerin yer aldığı pankartlarla, slogan atarak Şakir Nuhoğlu Camisi önüne kadar yürüdü.

Memur-Sen İl Başkanı Eyyüp Değer, grup adına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, şehit kanlarıyla yazılan son kurtuluş destanı olduğunu belirtti.

Milletin inanç ve değerlerini istismar ederek şeytani bir planla devlet içinde örgütlenen FETÖ'nün arkasında küresel güçlerin yer aldığına işaret eden Değer, "FETÖ üyesi teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa darbe girişiminin arkasında o güçler vardır." dedi.

Daha sonra camide 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

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