Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen programlar, Trabzon Şehitliği'ni ziyaretle başladı.
Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, diğer ilgililer ve şehit yakınlarının katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Osman Aydın ise şehitler için dua etti.
Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.
Etkinlikler, İskenderpaşa Camisi'nde mevlit okunmasıyla sürdü. Program çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi işbirliğinde Atatürk Alanı'nda, "15 Temmuz Fotoğraf ve Karikatür Sergisi" de açıldı.
Sergide, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar da yer aldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, "Trabzon Sokakları Sanatla Buluşuyor Projesi" kapsamında, Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Femin & Art üyesi kadın ressamlar, Atatürk Alanı ve civarındaki trafolara, 15 Temmuz gecesindeki vatandaşların direnişini simgeleyen figürler resmetti.
Öte yandan, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan'ın Yomra ilçesinde yaşayan ailesi ile aynı ilçede yaşayan gazi Asım Adakul'u ziyaret etti.
- Artvin
Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri İl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.
Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney ve şehit yakınlarının katıldığı programda dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.
Artvin Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.
- Rize
Rize Fatih Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurşen Aksakal Kantar öncülüğünde, öğrenciler tarafından hazırlanan resimlerin yer aldığı "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi" Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.
FETÖ'nün darbe girişiminin konu edildiği 53 resmin yer aldığı sergiyi, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 15 Temmuz gazisi Yusuf Ak ile vatandaşlar gezdi.
Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişmemesini, belli özelliklerini yitirmesini isteyen içeride ve dışarıda çok sayıda insan bulunduğunu söyledi.
Çeber, 15 Temmuz'un devletin ve milletin üzerinde değişik emelleri olan insanlar tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Gencecik evlatlarımız vatanına, milletine, bayrağına ve devletine olan sadakatini ve bu konudaki hassasiyetini resimleriyle dile getirmiş. O acıları en güzel şekilleriyle resmetmişler. Unutmadıklarını ve unutmayacaklarını da bizlere göstermiş oldular. Onları bu psikolojiye ve bu tip çalışmalara sevk edenleri tarih unutmayacak bizler de unutmayacağız. Biz onlara bir daha fırsat vermeyeceğiz."
Gazi Yusuf Ak ise resim sergisini gezerken çok duygulandığını dile getirerek, "Öğrenciler, o gece yaşadıklarımızın resimlerini yaptılar. Resimlerde bir çok şeyi gördüm, bir an o geceyi tekrar yaşamış gibi hissettim. 15 Temmuz bir milattır ve Çanakkale'dir. 15 Temmuz gecesi karanlık bir geceydi ama sabahı aydınlık olan bir geceydi. Unutmamak ve unutturmamak adına böyle etkinlikler muhakkak yapılmalı." dedi.
Öğrencilerin sergisi, iki gün açık kalacak.
- Giresun
Giresun'da, "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Can Akengin Sanat Galerisi'nde organize edilen sergide, AA foto muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çektiği 100'ün üzerinde fotoğraf yer aldı.
Serginin açılını yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz'da AA foto muhabirlerinin kadrajına yansıyan görseller sayesinde o geceyi hep beraber yeniden hatırladıklarını söyledi.
FETÖ'nün alçaklığına, caniliğine, hainliğine bir kez daha tanık olduklarını dile getiren Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:
"Bunun karşısında Türk milletinin kararlılığını, cesaretini, millet iradesinin üstünlüğüne olan inancını da gördük. Meydanları dolduran milyonlar bunun en bariz örneğiydi. 15 Temmuz akşamında vatanı, milleti, demokrasisi için milet iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını haykırarak, hainlerin, teröristlerin üzerine giderek şehit olan 251 vatan evladına yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 174 gazimize de şifalar temenni ediyorum."
Serginin açılışına Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, İl Müftüsü Muhittin Oral, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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