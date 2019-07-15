15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, diğer ilgililer ve şehit yakınlarının katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Osman Aydın ise şehitler için dua etti.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişmemesini, belli özelliklerini yitirmesini isteyen içeride ve dışarıda çok sayıda insan bulunduğunu söyledi.

Çeber, 15 Temmuz'un devletin ve milletin üzerinde değişik emelleri olan insanlar tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gencecik evlatlarımız vatanına, milletine, bayrağına ve devletine olan sadakatini ve bu konudaki hassasiyetini resimleriyle dile getirmiş. O acıları en güzel şekilleriyle resmetmişler. Unutmadıklarını ve unutmayacaklarını da bizlere göstermiş oldular. Onları bu psikolojiye ve bu tip çalışmalara sevk edenleri tarih unutmayacak bizler de unutmayacağız. Biz onlara bir daha fırsat vermeyeceğiz."

Gazi Yusuf Ak ise resim sergisini gezerken çok duygulandığını dile getirerek, "Öğrenciler, o gece yaşadıklarımızın resimlerini yaptılar. Resimlerde bir çok şeyi gördüm, bir an o geceyi tekrar yaşamış gibi hissettim. 15 Temmuz bir milattır ve Çanakkale'dir. 15 Temmuz gecesi karanlık bir geceydi ama sabahı aydınlık olan bir geceydi. Unutmamak ve unutturmamak adına böyle etkinlikler muhakkak yapılmalı." dedi.