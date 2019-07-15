15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda özel oturum düzenlendi.

Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locasından takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Genel Kurulda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bakanlar, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yabancı misyon temsilcileri de localardaki yerini aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Reisi Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Ruhani Lideri François Yakan da oturumu izleyenler arasındaydı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kızı Elifnur ve oğlu Ertuğrul Halisdemir ile görüştü.

Ayrıca, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, Genel Kurul toplanmadan önce özel locanın bulunduğu koridorda bir süre sohbet etti.

Özel oturumda, siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların yanı sıra grubu bulunmayan partiler adına yapılacak konuşmalar için 3'er dakika süre verildi.

