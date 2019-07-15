MARDİN/BATMAN/SİİRT (AA) - Mardin, Batman ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mardin Ticari Taksiciler Derneği üyeleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla şehir turu attı. Dernek Başkanı Uğur Alka, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıktıklarını söyledi. Taksici arkadaşlarıyla 15 Temmuz'da üzerilerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirten Alka, şunları dile getirdi: "Taksici esnafı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara, meydanlara çıktık. Ardından da sabah taksici arkadaşlarımızla Karayolları Parkı'nda bir araya gelerek durumu protesto ettik. Milli iradenin güçlü olduğunu söyledik. Bugün de o gün yaptığımız gibi şehir turu attık. Bu bölgede biz hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüne yol vermeyeceğiz. Esnaf olarak her zaman devletimizin yanındayız. Şehir tunu da şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek ve onları anmak için yapıyoruz." - 15 Temmuz gazilerine ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ve bazı partililer, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret etti. Mardinli 15 Temmuz gazileri Mustafa Atlı, Halil Algan, Metin Kaba'ya ziyarette bulunan Kılıç, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti. Huzur ortamını ve ülkenin kalkınmasını hazmedemeyenlerin fitne tohumlarını ekme uğraşına girdiklerini kaydeden Kılıç, "Allah'a çok şükür ki aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve dirayetli milletimiz sayesinde bizi asla bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar." dedi. - Batman Batman Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Zaferi Paneli" düzenlendi. Merkez kampüsteki panelde İstiklal Marşı okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Turgut Erhan şehit ve gaziler için dua etti. 15 Temmuz gecesiyle ilgili sinevizyon gösteriminin de yapıldığı programda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, milletin kahramanlığıyla o gece uçurumun eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Şahin, "16 Temmuz sabahına ülke olarak 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü şekilde uyandık." dedi.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş da 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinde milletin, cunta, darbe, postmodern darbe, muhtıra, kalkışma gibi birçok kavramla tanıştığını anlatan Durmuş, tüm bunları geride bıraktıklarını düşünürken bir yenisiyle tanıştıklarını dile getirdi. Her tanışmayla bir parça daha sarsıldıklarına dikkati çeken Durmuş, şunları kaydetti: "Gün geldi sandıkla gelen silahla gitti. Gün geldi bir gecede bu milletin silahları bu ülkenin halkının üzerine ateş açtı. Nitekim 15 Temmuz akşamı FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek üzere harekete geçti. Bu milletin silahını gene bu aziz millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundu ancak milletimiz, meydanları ve sokakları doldurarak vatan hainlerine gereken dersi verdi. O gece tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek ve bilek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük bir Türkiye vardı." Panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, gazeteci - yazar Yaşar İçen, İçişleri Bakanlığının "Kardeş Şehirler ve Biz Anadoluyuz" Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ve darbe girişimi sırasında darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse konuşmacı olarak katıldı.