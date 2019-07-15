İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, "FETÖ, yabancı servislerin kurup kuklalarıyla yönettiği dinsiz bir terör örgütüdür." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Rektörlük binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla "Bilimsel Perspektif ve Yaşanmışlıklar Açısından Darbeler ve 15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, programın açılışında, 15 Temmuz gecesi büyük küçük demeden herkesin birlik olduğunu söyledi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ise darbeciler tarafından alıkonulan tek sivil bürokrat olduğunu aktardı.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerine şükranlarını ileten Kasırga, FETÖ tarafından gerçekleşen darbe girişiminin hiçbir darbeye benzemediğine değindi.

FETÖ'nün Türk devletini işgal altına alınmaya çalışan bir hareket olduğunu vurgulayan Kasırga, bunun için de Müslüman Türk çocuklarını, kutsal inançlarını suistimal ederek ve onları mankurtlaştırarak kullandıklarını belirtti.

Darbe girişiminin Türk tarihinin en sinsi olayı olduğunu aktaran Kasırga, "15 Temmuz, en kalleş, en hain ve en acı olaydır. Türk insanın kendi kıt imkanlarıyla temin etmiş olduğu silahlar yine Türk insanının mankurtlaştırılan kendi öz evlatları tarafından Türk milletine çevrilmiş ve millet katledilmiştir. Allah bir daha bu millete böyle bir olay yaşatmasın." diye konuştu.