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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga: - "FETÖ, yabancı servislerin kurup kuklalarıyla yönettiği dinsiz bir terör örgütüdür"

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, "FETÖ, yabancı servislerin kurup kuklalarıyla yönettiği dinsiz bir terör örgütüdür." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Rektörlük binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla "Bilimsel Perspektif ve Yaşanmışlıklar Açısından Darbeler ve 15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, programın açılışında, 15 Temmuz gecesi büyük küçük demeden herkesin birlik olduğunu söyledi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ise darbeciler tarafından alıkonulan tek sivil bürokrat olduğunu aktardı.

15 Temmuz şehitleri ve gazilerine şükranlarını ileten Kasırga, FETÖ tarafından gerçekleşen darbe girişiminin hiçbir darbeye benzemediğine değindi.

FETÖ'nün Türk devletini işgal altına alınmaya çalışan bir hareket olduğunu vurgulayan Kasırga, bunun için de Müslüman Türk çocuklarını, kutsal inançlarını suistimal ederek ve onları mankurtlaştırarak kullandıklarını belirtti.

Darbe girişiminin Türk tarihinin en sinsi olayı olduğunu aktaran Kasırga, "15 Temmuz, en kalleş, en hain ve en acı olaydır. Türk insanın kendi kıt imkanlarıyla temin etmiş olduğu silahlar yine Türk insanının mankurtlaştırılan kendi öz evlatları tarafından Türk milletine çevrilmiş ve millet katledilmiştir. Allah bir daha bu millete böyle bir olay yaşatmasın." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Kasırga, bir arkadaşının ofisinde akşam yemeği yediği sırada gelen bir telefonla birtakım hadiseler olduğunun haberini aldığını aktardı.

Bilgi alabilecek kaynakları aradıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdiğini dile getiren Kasırga, şöyle devam etti:

"Konuttan çıkarken darbeciler tarafından alıkonuldum. Darbeci askere 'Sen kim oluyorsun beni gözaltına alıyorsun, ben senin amirinim.' deyince bana, 'Biz ihtilal yaptık, geçti o devirler. Bundan sonra bizim sözümüz geçer. Yere yat.' diye konuştu. Bunun üzerine 'O zaman beni vurun' dedim. Daha sonra beni Akıncı Üssüne götürdüler. Ellerimi ve gözümü bağladılar. Tamamen onları taciz etmek adına ekmek ve yemek istedim ancak kabul etmediler. Birkaç kez bunu tekrarlayınca çeyrek ekmek ve gazoz verdiler ama hiçbirini yemedim. Saat 16.00 sularında birtakım sesler duydum. Gidişatın değiştiğini hissetim. Durumun, halkımızın kahramanlığı, vatansever askerlerimizin gayretleriyle FETÖ'cülerin aleyhine döndüğünü hissetim."

Kasırga, yaklaşık 17 saat darbecilerin elinde esir kaldığını vurguladı.

FETÖ'nün bir dini cemaat olmadığını vurgulayan Kasırga, "FETÖ, yabancı servislerin kurup kuklalarıyla yönettiği dinsiz bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı. Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu ise Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde gerçekleşen darbeleri anlattı.

Her darbenin bir dış bağlantısı olduğunu işaret eden Kuzu, 15 Temmuz'da da aynı durumun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Kuzu, 15 Temmuz'da vatandaşın darbeye karşı durduğunun altını çizerek, "Dünya tarihinde bunun benzeri yok. Lokal ve ferdi hareketler var ama böylesi yok. Burada liderlerin kararlığı da çok önemli. Medya da çok büyük iş başardı ve darbeye karşı bir oldu." şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi demokrasi Fahri Kasırga Konferans

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