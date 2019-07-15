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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri için Hacı Bayram Veli Camisi'nde mevlit okutuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan mevlidin ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı programın sonunda vatandaşlara yemek ve lokma ikramında bulunuldu.

- "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması beni mutlu ediyor"

Programa katılan 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yaralandığını belirtti.

Eryılmaz, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin bütün kurumlarının bu tip programlar yapmaları anlamlı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması beni mutlu ediyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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15 Temmuz Ankara Büyükşehir Belediyesi dua hacı bayram veli Mansur Yavaş

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