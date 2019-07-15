SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" sergisi açıldı.

Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AA ile GAP Gençlik ve Kültür Evi iş birliğiyle Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Atik, anı defterine yazdığı notta 15 Temmuz'un vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış, imanı için yaşayan şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha parçalandığı tarih olduğunu belirtti.

15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacaklarını ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Milli iradeye yönelik menfur girişim, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bedenini tanklara, bombalara, kurşunlara siper eden vatan, millet, bayrak ve demokrasi sevdalısı yüce Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekasına ve kahraman milletimizin birlik ve bütünlüğüne kastedecek iç ve dış bütün şer odaklarının hayallerinin mutlaka yıkılacağına olan inancımla Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet, şehit ailelerimize sabr-ı cemil, gazilerimize afiyet, aziz milletimize sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum."

50 fotoğrafın yer aldığı serginin gezilmesinin ardından alandaki anı defterleri imzalandı.

