ÇORUM (AA) - Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izletildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, "Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla halkımız tüm renkleriyle burada." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan demokrasi nöbetleri sırasında kentteki tüm siyasi parti temsilcilerinin konuşma yaptığını anımsatan Aşgın, "CHP, MHP ve AK Parti il başkanlarımız burada konuşma yaptı. Biz böyle bir arada oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça, kardeşlik türküleri söyledikçe topu gelsin. Topunu burada bir daha gömeriz." diye konuştu.

Daha sonra halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı sahne aldı.

"Bil oğlum" türküsüyle sahneye gelen Kabaklı, vatandaşın coşkusuna ortak oldu.

Programa, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, AK Parti eski milletvekili Salim Uslu ve vatandaşlar katıldı.

