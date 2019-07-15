15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz'da yaşananların İstiklal Mücadelesi'nde de yaşandığını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bilhassa canını bu değerler uğuruna feda eden aziz şehitlerimize ve şehitlik duygusuyla meydana çıkıp gazilik unvanını elde etmiş olan aziz gazilerimize hakikaten minnettarlığımızı tekrarlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar vesilesiyle buradayız. Onların ortaya koymuş olduğu fedakarlık, kendilerini yüce değerler uğruna öne atmaları burada bir arada olmamızın vesilesidir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanımızın, Başkumandanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda 2023, 2053, 2071 vizyonlarını gerçekleştirerek hem Çankırı'nın daha güçlü, daha müreffeh ve daha güzel bir Çankırı hem de 81 vilayet 82 milyonuyla Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye'nin öncülüğünde tıpkı dedelerimizin ortaya koyduğu ruh ve mana köküne bağlı olarak adil ve merhametli bir dünyanın kurulmasına vesile olacak olan bütün gençlerimizi şimdiden üstün bir gayret, çaba ve performansla en güzel neticelere ulaşma duasıyla onların bu insanlığın umudu ve vicdanı olduğu hakikatini bir kez daha hatırlatmak isterim."

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de vatandaşlara hitap etti.

Konuşmaların ardından tasavvuf dinletisi sunuldu, sala okundu ve şehitler için dua edildi.

