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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi - Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'na ulaşan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Adliye Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle yürüyüşe başladı.

Yürüyüş sırasında 15 Temmuz şehitlerinin isimleri anons edildi ve katılımcılar hep bir ağızdan "burada" dedi.

Kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler, yürüyüşü ilgiyle izledi.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'na ulaşan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanı dolduran kalabalık, çalınan marşlara ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik etti.

Etkinlik sırasında su sporları merkezi sporcuları tarafından deniz üzerinde bayraklarla flaybord ve jet ski gösterisi gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından vatandaşlar, sık sık terör örgütü FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen aleyhine slogan attı.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Meydanı'nda Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergideki fotoğraflara vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Muğla Valisi Esengül Civelek, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ile babası Nihat Eker, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Marmaris Muğla yürüyüş

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