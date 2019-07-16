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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: - "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da şu anda bu FETÖ örgütü örgütlenmeye devam etmektedir" - "Ülkemizde büyük bir hainlik yapmışlar, o ülkelere çoğu sığınarak orada kahraman olarak kabul görmektedirler. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izletildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihin son 200 yılının darbe teşebbüsleri ve darbelerin tarihi olarak geçtiğini söyledi.

"Gerek Osmanlının son 100 yılında gerekse Cumhuriyet'in önemli bir kısmında darbeler her zaman gündemde olmuştur." diyen Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmı başarılı olmuş, bir kısmı ise teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bugüne kadar gelen darbelerin dışında son darbe girişimi öncekilerden çok farklı bir konumdadır. 4 yönüyle öncekilerden farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun biricisi ihanettir, ikincisi direniştir, üçüncüsü büyük bir liderliktir, dördüncüsü de bu darbelerin arkasında bulunan yabancı güçlerin aleni şekilde ortaya çıkmalarıdır."

- "Güçlü olmak zorundayız"

Milletin değerlerini, parasını ve gücünü kullanan insanların milletin topları ve tanklarıyla saldırdığını belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Karşılarında da toplumun, milletimizin 81 milyon nüfusuyla o gün itibarıyla karşısında milletimizi bulmuşlardır. Bu yönüyle dirençtir. Gerçekten Edirne'den Hakkari'ye kadar toplumumuzun her kesimi, her bölgesi bu hain darbe girişimine karşı büyük bir mücadele vermiş ve sonuçta kazanılmıştır. Bunun kazanılmasında milletimizin sokaklara dökülmesinde büyük bir liderlik örneği vardır. Başta Cumhurbaşkanımız ve o gün Başbakan olan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ülkemizin her bölgesinde yöneticilerimiz büyük bir liderlik anlayışı göstermiş ve toplumumuzun başarılı olmasında önemli bir katkı sağlamışlardır ama en önemlisi de bugüne kadar darbeler önemli bir oranda dış güçlerin etkisiyle olmaktadır.

Bizim zayıf yönümüzü kullanarak bu darbe teşebbüslerinde bulunmuşlar ya da darbeye muvaffak olmuşlardır. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da şu anda bu FETÖ örgütü örgütlenmeye devam etmektedir. Ülkemizde büyük bir hainlik yapmışlar, o ülkelere çoğu sığınarak orada kahraman olarak kabul görmektedirler. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hain darbe girişimi sırasında il merkezinde yaşananları anlattı.

15 Temmuz'da yaşananlardan ders alınması gerektiğine dikkati çeken Zeybek, "Tarih tekerrürden ibarettir' derler. İbret alınsa tarih, hiç tekerrür mü eder? Düşünün, 15 Temmuz’da 1960, 1980 darbelerini gören bu millet, o gün hiç gözünü kırpmadan meydanları doldurarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ülkemize ve demokrasimize sahip çıktı. İhtilaller artık, AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımızla 15 Temmuz itibarıyla yerle yeksan oldu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mehteran gösterisi sunuldu.

Etkinliğe Tutulmaz ve Zeybek'in yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü (AKÜ) Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda kişi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Afyonkarahisar

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