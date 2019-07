15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

"Gerek Osmanlının son 100 yılında gerekse Cumhuriyet'in önemli bir kısmında darbeler her zaman gündemde olmuştur." diyen Tutulmaz, şunları kaydetti:

- "Güçlü olmak zorundayız"

Milletin değerlerini, parasını ve gücünü kullanan insanların milletin topları ve tanklarıyla saldırdığını belirten Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Karşılarında da toplumun, milletimizin 81 milyon nüfusuyla o gün itibarıyla karşısında milletimizi bulmuşlardır. Bu yönüyle dirençtir. Gerçekten Edirne'den Hakkari'ye kadar toplumumuzun her kesimi, her bölgesi bu hain darbe girişimine karşı büyük bir mücadele vermiş ve sonuçta kazanılmıştır. Bunun kazanılmasında milletimizin sokaklara dökülmesinde büyük bir liderlik örneği vardır. Başta Cumhurbaşkanımız ve o gün Başbakan olan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ülkemizin her bölgesinde yöneticilerimiz büyük bir liderlik anlayışı göstermiş ve toplumumuzun başarılı olmasında önemli bir katkı sağlamışlardır ama en önemlisi de bugüne kadar darbeler önemli bir oranda dış güçlerin etkisiyle olmaktadır.

Bizim zayıf yönümüzü kullanarak bu darbe teşebbüslerinde bulunmuşlar ya da darbeye muvaffak olmuşlardır. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da şu anda bu FETÖ örgütü örgütlenmeye devam etmektedir. Ülkemizde büyük bir hainlik yapmışlar, o ülkelere çoğu sığınarak orada kahraman olarak kabul görmektedirler. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız."