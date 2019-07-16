15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türk milletinin Ergenekon, Manas, Göç ve Çanakkale gibi destanları olduğunu belirten Ayhan, "O destanlarda karşı da bir düşman vardı. Ama 15 Temmuz'da yine bir düşman var ama kim olduğu belli değildi. Askerimizin, polisimizin içine sızmış hainlerdi. Bu millet çıktı, ortaya ördükleri örgüyü 4 saatte yok etti. Nasıl Çanakkale destanını yıllardır anlatıyorsak, bu destanı da çocuklarımıza, torunlarımıza nesilden nesile anlatacağız." dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı.

Vali Yılmaz Şimşek, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet olarak millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi.

Türk ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi ve milleti, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğdemizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu. O gece 250 şehit verdik, bir çok da gazimiz oldu. Ama bu hainlere gerekli ders verildi. Daha sabah olmadan hepsi derdest edildi."