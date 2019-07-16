Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

"FETÖ denen terör örgütünü kullanarak seçimle gelmiş iktidarı ve devletimizin temel kurumlarını halkımızın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güveni yok ederek bu amaçlarına ulaşmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17-25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT tırlarını Hatay ve Adana'da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye'yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların iş birlikçisi olan FETÖ'ydü."

Türkiye'ye savaşla, bölücü terör maşasıyla boyun eğdiremeyeceğini anlayan şer güçlerin bu sefer milletimizi içeriden vurmayı planladığını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle başarılı şekilde mücadele etmesini, her geçen gün güçlenmesini hazmedemeyen şer odaklarının bulunduğunu belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar da programda konuşma yaptı.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua edildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da bütün Kahramanmaraşlılar sokağa çıktığını söyledi.

Bu sokağa çıkmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla da en yüksek noktala vardığını dile getiren Özkan, kahraman şehrin bu özelliğinin Anadolu'nun bütün şehirlerine örnek olduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"FETÖ ile şer odaklarıyla mücadele elbette olacaktır ama bunun istismarı yönünde de bütün tedbirleri alacağız. Bu şer odakları, bu çeteler, FETÖ ile mücadeleyi istismar etmek suretiyle FETÖ'nün stratejisine hizmet edebilmektedir. 'Nerede bu işin siyası ayağı' diyerek bütün siyasi kurumlara karşı bir güvensizlik oluşturmak, FETÖ'nün bir stratejisidir. FETÖ'yü bahane ederek bunun yerine ikame olabilecek şer odaklarına karşı da Kahramanmaraş halkı müteyakkız durumdadır."