15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz gecesi her görüşten, her inançtan, her etnik kökenden kahraman Türk milletinin tanklara, uçaklara meydan okuduğunu, mermilere göğüslerini siper ettiğini söyledi.

Zorluoğlu, Çanakkale ruhunun hala tazeliğini koruduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta, tüm şehirlerimizde yeniden sergilenmiştir."

Zorluoğlu, konuşmasının sonunda şehit Ömer Halisdemir'e ithafen yazılan "30 Kuş" şiirinden bir bölümü okudu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

Program, Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımının gösterileriyle devam etti.