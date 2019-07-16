EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Edirne Belediye Bandosu gösteri sundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafya nedeniyle her zaman güçlü, disiplinli ve çalışkan bir millet olmak zorunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bundan 3 yıl önce devlet içerisinde çöreklenmiş FETÖ'cü bir çetenin darbe teşebbüsüne maruz kaldığını ifade eden Canalp, "Meydanlarda milletimizin üzerine gökten bomba yağdırdılar, mermi yağdırdılar. Darbeciler bu devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar. Bu milletin iradesinin temsil makamı olan TBMM'yi bombaladılar. Bu milletin can evlatları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladılar. Bunların amaçları bu milletin varlığını yıkmaktı." dedi.

Darbecilerin bu milletin yiğitliğini ve cesaretini hesaplayamadıklarını vurgulayan Vali Canalp, birlik olunduğu sürece kimsenin Türk milletine zarar veremeyeceğini söyledi.