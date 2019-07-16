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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:54 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Edirne Valisi Ekrem Canalp: "Bunların amaçları bu milletin varlığını yıkmaktı"

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Edirne Belediye Bandosu gösteri sundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafya nedeniyle her zaman güçlü, disiplinli ve çalışkan bir millet olmak zorunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bundan 3 yıl önce devlet içerisinde çöreklenmiş FETÖ'cü bir çetenin darbe teşebbüsüne maruz kaldığını ifade eden Canalp, "Meydanlarda milletimizin üzerine gökten bomba yağdırdılar, mermi yağdırdılar. Darbeciler bu devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar. Bu milletin iradesinin temsil makamı olan TBMM'yi bombaladılar. Bu milletin can evlatları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladılar. Bunların amaçları bu milletin varlığını yıkmaktı." dedi.

Darbecilerin bu milletin yiğitliğini ve cesaretini hesaplayamadıklarını vurgulayan Vali Canalp, birlik olunduğu sürece kimsenin Türk milletine zarar veremeyeceğini söyledi.

- Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan törende, Vali Osman Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla demokrasi ve birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ardından maketten yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fotoğraf çektirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, 15 Temmuz gazisi Enes Alacakaya tarafından şiir okundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutmadığını ve unutmayacağını ifade eden Bilgin, hain FETÖ'den asla korkmadığını ve her daim şehit olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve dirlik içerisinde olduğunu ifade eden Bilgin, 82 milyonun bir olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de yaşattığı bu ruh 15 Temmuz ruhu ile aynıdır. Yine Kuvayımilliye ruhudur. Bu ruh bu vatandan, bu milletten ayrılmadıkça Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ilelebet göklerde dalgalanacak, asla ve asla ezanlar dinmeyecektir, ezanlar susmayacaktır. Bunu asla ve asla unutmayalım." diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'daki anma programı Valilik binasından sahil dolgu alanına kadar Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin eşsiz mücadelesi sonunda 15 Temmuz'un zaferle sonuçlandığını söyledi.

15 Temmuz günü Türk milletinin istikbali için tankların karşısında durduğunu ifade eden Yıldırım, "Milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra çıktıkları sokaklarda yurdun dört bir köşesinde tanklara, kurşunlara, bombalara göğsünü siper etmiş, hain darbe girişimini vatansever güvenlik güçleri ile birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir." diye konuştu.

Mehter takımının gösterisi ve şehitler için okunan duaların ardından tören sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Edirne Valisi Ekrem Canalp: "Bunların amaçları bu milletin varlığını yıkmaktı"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Edirne Kırklareli milli birlik Tekirdağ

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