"Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esareti ve istiklalini kaybetmeyi asla kabul etmemiştir. O gece tankların önüne yatan, kendini tankların önüne atan vatandaşlarımızın kahramanlık öyküleri anlatmakla bitmez. O gece şehit olanların aileleri bu hüznü 3 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor ama bunun gururunu ve onurunu da yaşıyorlar. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 2 binin üzerinde de gazimiz var, o gece bir destan yazıldı, o gece bir ülkenin tarihi tekrar tecelli etti. Yüce Yaradan gençlerimize, yeni nesle Türkiye'yi emanet etti."

Şıldak, o gece emniyetin, jandarmanın, silahlı kuvvetlerin, yargının, mülki idarenin, valilerin, kaymakamların ve TBMM'nin büyük bir başarı hikayesi yazdığına değinerek şöyle konuştu:

Aziz milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın, direnin" çağrısıyla azimli direnişini gösterdiğini ifade eden Şıldak, "Milletimiz bu hain gruba, FETÖ dediğimiz örgüte haddini bildirdi, meydanı dar etti." dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi görüntülerinin gözlerinin önünden film şeridi gibi hiç gitmediğini belitti.

Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Köprübaşı mevkisinde toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz'un devletin ve milletin içine sızmış FETÖ yapısının temizlenmesi fırsatını verdiğini vurgulayan Şıldak "Allah'a şükürler olsun ki pek çok kurum ve kuruluşumuz bu örgütün izlerini silmeye devam ediyor. Pek çok kurumda operasyonlar, yargılama ve soruşturma süreçleri devam ediyor." diye konuştu.

FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi ve kızı Aslı da törende konuştu.

Vali Şıldak, şehidin ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Anma programı sela verilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, Burdur'un Karamanlı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup duaların edildiği programda, 15 Temmuz'a ilişkin videolar izlendi.

