15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

"O gece sağına soluna bakmadan 'Ben varım, millet için, devlet için, vatan için ölmeye hazırım.' deyip meydanları doldurmuştuk. Bugün de aynı coşkuyu yaşıyorsunuz. Evet vatanımız milletin, irade milletin, devlet milletin, Cumhurbaşkanı milletin, çünkü onu biz seçtik. Milli irademize sahip çıktık, milli irademizi gasbettirmedik. Arkadan dolanmalarla, hilelerle, hurdalarla bu milletin o iyi niyetini, saf - temiz duygularını suistimal edenlere fırsat vermedik. Biraz geç uyandık ama tam uyandık ve inşallah o pislikleri içimizden ebediyen temizledik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Bu millet 15 Temmuz'da nasıl büyük bir millet olduğunu tekrar gösterdi. 15 Temmuz gösterdi ki bu milletin her bir ferdi, 81 milyon vatan evladı, aynı Çanakkale ruhu, aynı İstiklal Harbi ruhuyla yaşıyor. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize bu milletin evladıyız, ne mutlu bize, biz bu millettin hizmetkarıyız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da üç yıl önceki gibi meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "Coşkuyla, inançla, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak için, gözünüzü kırpmadan, canınızı verme pahasına, kanını bu toprağa akıtmak için bu meydana geldiniz. Geçmişte ecdadımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve vatanımızı parçalatmamak üzere. Bayrağımız dalgalansın, ezanlarımız susmasın diye üç yıl önce bu meydanları doldurdunuz. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bu topraklar üzerinde emeli olan dış güçler içerideki hainlerle o 15 Temmuz akşamı ülkemizi paramparça etmek için, işgal etmek için, bir daha bir araya gelmemize mani olmak için bu hareketi başlattılar. Bu sıradan bir darbe değildi. Çok şükür Denizlili vatandaşlarımız bu girişimin karşısında, çok değerli sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ferasetinde ve dik duruşuyla birlikte meydanlara indi."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Ahmet Gümüş ve Emre Doğan da tekerlekli sandalye ile çıktıkları platformda o gece yaşadıklarını paylaştı.