15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, kolluk kuvvetleri komutanları, emniyet ve adli erkan temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar, demokrasi nöbeti için beklemeye başladı.

"15 Temmuz'da ihanete kalkışanlar, aziz milletin her türlü baskı ve engele gözünü kırpmadan, tankın altına yatacağı, göğsünü uçak ve silahlara siper edeceği hiç akıllarına getirmedi. Bu milletin dini, vatanı, namusu, ezanı ve bayrağı uğruna şehit olma hedefi vardır. Akıllarını kiraya verenler bunları düşünemedi."

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesiyle devam etti.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk milletinin bilinen tarihi boyunca çok değişik acı ve sıkıntılar çektiğini, bunu da dilden dile, büyükten küçüğe aktardığını söyledi.

Elban, şunları kaydetti:

"Bu millet tarihte eşi benzeri olmayan ilk kez çok farklı bir boyutta ihanetle karşılaşmıştır. Bu ihanet sadece bir kurumda, bir kesimde, bir bölgede veya bir şehirde karşısına çıkan bir ihanet değildir. Bu ihanet ülkenin her ilinde, her kurumunda ve her kesiminde ortaya çıkmış, yıllar içinde sinsi sinsi büyümüş, o gece insanlara ateş kusmuş, bomba kusmuş, nefret kusmuş bir hareket haline gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, daha 3 sene önce oldu bu olay. İnsanlar darbenin ilk saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir ihaneti gördüklerinde çok da anlam verememişlerdi ama çok kısa bir süre içinde bunun, ipi dışarıda olan FETÖ hain terör örgütü tarafından yapıldığını fark etmiştir."