Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. Kur'an-ı Kerim ve şehitler için dua okunmasıyla devam eden etkinlikte Sakarya Valiliğini işgal girişimi sırasında darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan gaziler duygu ve düşüncelerini anlattı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi, kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu. Çeşitli konserlerin yer aldığı etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, üzerinden 3 yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyledi. Yaşanan darbe girişiminin bu topraklarda bir emsalinin görülmediğini belirten Vali Nayir, "Bu milletin malıyla alınmış silahların bu millete çevrildiği bir ihanetti ama başaramadılar. Kara bir gece olarak başlayan o gece unutulmadı. Verilen emsalsiz destansı mücadelesiyle de unutulmadı. Daha uzun yıllar unutulmayacak, millet hafızasına kaydedilmiş bir gün olarak kalacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 15 Temmuz gecesi vatandaşların, milletin parasıyla alınan silahları ele geçiren ve üzerlerine bomba yağdıran, kan ve kin kusan hainlere hadlerini bildirdiğini kaydetti. O gece verilen mücadelede milletin tankları durduğunu, silahları susturduğunu, tuzakları boşa çıkarttıklarını ifade eden Yavuz, "Bütün dünya biliyor ki söz konusu vatan olduğunda uçağına binen, ölümü göze alan, Atatürk Havaalanı'na sizlerle birlikte darbeyi püskürtmek üzere inen Recep Tayyip Erdoğan var. Dünya yine biliyor ki bir tehlike olduğunda sağına, soluna bakmadan 'Ben varım.' diyerek evinden dışarıya çıkan, şehit olmayı göze alan ve bu ülkeyi kurtarmak için şehitliğe yürüyen siz değerli milletimiz ve aziz Sakaryalılarımız var." diye konuştu. Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - Kocaeli Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandığını anımsattı. 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu ifade eden Aksoy, "Gelişmekte ve bu hedeflere hızla ilerlemekte olan Türkiye Cumhuriyeti'ni engellemeye dönük iç ve dış mihraklar terör ile elde edemediklerini, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe teşebbüsü ile gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu darbe teşebbüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle, vatansever silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstün gayretiyle önlenerek, yeniden bir dirilişe imza atılmıştır." diye konuştu. Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını vurguladı.

Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Kocaeli'de de milli iradeye sahip çıkan, demokrasi nöbeti tutan tüm Kocaeli halkına, kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Aksoy, şunları kaydetti: "Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ile asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum." - "15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetini yaşadık" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi. Büyükakın, şunları dile getirdi: "Türkiye Cumhuriyeti, öyle bir coğrafyada ki hem iç hem de dış mihraklar tarafından sürekli olarak sahip olunmak istenen bir konumda. Bu coğrafyada ilelebet payidar olarak yaşamak bizim memleketimiz kadar kimseye yar olmamıştır. 1071'de girdiğimiz bu coğrafyadan uzaklaştırılmaya çalıştılar, bazen içeriden bazen dışarıdan sayısız komplolara maruz kaldık ama bu millet şehit olmayı, gazi olmayı göze alarak bu komplolara izin vermedi."

Türk milletinin, 15 Temmuz'da sokaklara, meydanlara çıkarak darbe teşebbüsünü püskürttüğünü ve nöbetlere koştuğunu belirten Büyükakın, şunları kaydetti: "15 Temmuz tarihi, aziz milletimizin kahramanca kazandığı Çanakkale Zaferi gibi, İstanbul'un fethi gibi asla akıllardan çıkarılmaması gereken bir tarihtir. Yine 15 Temmuz'da bu komplolardan biri yaşandı. Sinsice devletimizin içine girip iki yüzlü davranarak bu milletin evlatlarının zihinlerini ele geçirmeye çalıştılar. 3 yıl önce bugün kanlı hain girişimle Meclisimizi bombaladılar, evlatlarımızın canlarına kastettiler. Yurt savunmasında kullanılması gereken silahları milletimizin kendisine tuttular.” Büyükakın, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere hayırlı ömürler diledi. - 251 öğrenciden koreografi Konuşmaların ardından Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nden 251 öğrencinin, platform üzerinde "Şehitler Vatanı" koreografisi ile oluşturdukları "Türkiye haritası ile içindeki Türk bayrağı" büyük beğeni topladı.

Ayrıca, vatandaşların ve öğrencilerin, 15 Temmuz ve tüm şehitler için indirdiği hatmin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı. İnternet ortamında düzenlenen "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası ile de şehitler için 251 bin Yasin-i Şerif okunduğu bildirildi. Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı izledi. Daha sonra programda sanatçılar Uğur Işılak ve Ömer Karaoğlu sahne aldı. Etkinliğe Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, belediye başkanları, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, teknik kadro ve futbolcular, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Kentteki camilerden selalar okundu. - Düzce "Milli Birlik Yürüyüşü" için Belediye Meydanı'nda toplananlar, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. Mehter eşliğinde düzenlenen yürüyüşe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife ve Babası Ramazan Baysan, protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Anıtpark Meydanı'ndaki programda Düzce Belediyesi Mehter ekibi marşlar seslendirdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sahneye çıkan, Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen, o gece yaşadıklarını anlattı. "Biz Türk milleti hep birlikte bir ideal uğruna, başında inandıkları bir lider olunca, karşında hangi düşman olursa olsun bizimle başa çıkamayacağını gördüler." diyen Gökmen, şöyle konuştu: "Biçtikleri Haçlı seferi, oynadıkları oyunu tersine döndü ve Allah bizi galip getirdi. Bedenimizi, yüreğimizi koyduk ortaya. Onlar neredeyse biz peşlerine düştük. Hainler zırhlı araçlarla kaçtılar, biz koşarak takip ettik." Programda AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir TBMM'de yaşadıklarını, şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan da oğlunun şehadet haberini aldığı anı anlattı. Konuşmalar sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. - Karabük Kentteki etkinlik "Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Yenişehir Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Gürel, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmiş yıllarında darbelerle karşılaştığını ancak 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir durumun Türk siyasi tarihinde daha önce hiç yaşanmadığını, bunun çok farklı olduğunu söyledi.

Şanlı Türk ordusunun içine satılmış bazı beyinlerin girdiğini ve yerleştiğini ifade eden Gürel, şunları dile getirdi: "Dışarıdan emirler alarak maalesef ordunun içinde ele geçirdikleri uçaklar, tanklar ve silahlarla milletin üzerine ateş yağdırdılar. TBMM'yi ki orası milletin temsil edildiği yerdir, orayı bombaladılar. Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı binası ve Özel Hareket Başkanlığı gibi birçok kamu kuruluşunu bombaladılar ama en önemlisi bu milletin üzerine ateş yağdırdılar. Satılmış beyinler, insanlar, düşünme kabiliyetini kaybetmiş insanların neler yapabileceğini görmüş olduk. Bir insan kendi insanının üzerine ateş edebilir mi ya da kendi temsil makamını bombalayabilir mi? Maalesef bunun cevabını bulmak mümkün değil. Onun için çocuklarımızı geleceğe yönelik iyi yetiştirmemiz gerekiyor ancak bu tür gizli ajandaları olan, üst akılları dışarıda olan insanların emellerini ülkemiz içinde, milletimiz üzerinde denemek isteyenlerden uzak tutmak, onların şerrinden korumak bizim görevimiz. Bu ülke bölgemiz ve dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. İnşallah yetiştireceğimiz gençlerle ülkemizi geleceğe umutla güzel bir şekilde taşımış olacağız."

AK Parti Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş de günün anlam ve önemine değindi. 15 Temmuz'u yaşayanların anılarını anlattığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi. Etkinlikte Karabük İlahi Topluluğu'nun seslendirdiği ilahilerin ardından kahramanlık türküleri söylendi. Öte yandan, tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Karabük'teki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu. - Zonguldak İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Fatih Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'yla kent merkezindeki Madenci Anıtı'na yürüdü. Burada düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Erdoğan Bektaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi ülkenin ve milletin başına örülmek istenen tuzağı hep birlikte gördüklerini söyledi. "15 Temmuz öncesinde bir kısım sözleri hepimiz duyuyorduk ama olayın buralara kadar gideceğini doğrusu hiçbirimiz kestiremiyorduk." diyen Bektaş, şöyle konuştu: "Olayları hep beraber yaşadık. Maalesef hepimiz biliyoruz ki bütün bunlar bu ülkede yaşandı. Çok ağır bedeller ödedik. 251 vatandaşımızı bu uğurda şehit verdik, 2 bini aşkın vatandaşımız yaralandı. Çok büyük bedeller ödedik. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Biz gerçekten çok riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok özel bir toprağı vatan tuttuk, çok özel bir geleceğe yürüyoruz."

Bektaş, 15 Temmuz akşamı başa gelenleri asla unutmayacaklarına dikkati çekerek, hep birlikte geleceğe sahip çıkarak yürüyeceklerini kaydetti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman milletimiz tarafından darbe girişimi büyük bir kararlılıkla engellendi. Aziz milletimiz tüm dünyaya örnek bir şekilde darbe girişiminin karşısında durmuş, vatanını canı pahasına korumuştur. Halkımız darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış, günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Öte yandan, kentteki camilerde sela okundu. Etkinliğe CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Bolu Demokrasi Meydanı’nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekranlardan izledi. Ömer Halisdemir’in şehit oluşunu anlatan "30 Kurşun" şiirinin okunmasının ardından konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkiye’nin tarihinde çok sayıda darbe ile karşı karşıya geldiğini söyledi. Türk milletinin bölünmez bütünlüğünün tarihin her döneminde hep hedef alındığına işaret eden Ümit, hiçbirisinin 15 Temmuz gibi bir işgal girişimi olmadığını belirtti. Tarih boyunca ülkeye saldıran hasımların iş birliğiyle hareket ettiklerine değinen Vali Ümit, "Milletimizin dişinden, tırnağından arttırarak verdiği vergilerle alınan silahlar ve uçaklarla saldırdılar ama başaramadılar. Memleketimize kurulan kumpas birkaç saat içinde bertaraf edildi.15 Temmuz dünyaya verilmiş olan en büyük derstir, aynı zamanda bir demokrasi zaferidir." şeklinde konuştu.

Etkinliğe AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. - Bartın Vatandaşlar, Valilik önünden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından Kapalı Pazaryeri'nde toplandı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Bartın Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı konuşmada, ülkenin 3 yıl önce tarihin en hain girişimlerinden birini yaşadığını ve darbe girişiminin 3. yılında da meydanların dolduğunu söyledi. Milletin cesaretinin ve yazdığı destanın anıldığını ifade eden Güner, "Ankara’da, İstanbul’da bir araya gelen topluluklar nasıl bir duyguyla, nasıl bir bilinçle organize olmuşlardı, disiplinli bir şekilde hareket ediyorlardı? Kim yönetiyordu bu insanları, kimse yoktu başlarında. Sadece devletine, milletine, dinine bağlılık vardı, aklıselim vardı, vicdan vardı. Bu günü unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu başa gelenlerin neden geldiğini iyi analiz etmemiz lazım. Yumruğumuzun her zaman sıkı ve zihnimizin açık olması lazım." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkenin kan gölüne döneceğini, dış güçlerin arzusu olan bir iç savaş yaşanacağını dile getirdi. Milletin buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceğini anlatan Tunç, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı, dış güçler ele geçirseydi bugün Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurulmuş olacaktı. İşte bunları milletimiz sayesinde önledik." ifadelerini kullandı. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bazı şirketlerce açılan stantlarla donatılan meydanda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kent merkezindeki bütün camilerde sela okundu. Etkinliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da Türk bayraklarıyla tek yürek olan vatandaşlar meydanları doldurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü