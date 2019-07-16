HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:09 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk bayrakları ile İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Meydanda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okundu.

Daha sonra mehter takımının gösterisi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı platforma kurulan dev ekranlardan izledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 kişiyi rahmetle andığını belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 15 Temmuz'da milletin silahıyla yine millete kurşun sıkıldığını ifade etti.

Türk milletinin, devletin tanklarının namlusunun millete döndürüldüğünü gördüğünü aktaran Vali Kocabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle meydanları dolduran vatandaşlarımız ne namlusunu millete çeviren tanka selam durmuş ne de birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışan, bağımsızlığımıza göz diken dış güçleri sevindirmiştir. Bu toprakların mayasında var olan ve asırlardır türlü desiselerle bu mayayı bozmak isteyenlere karşı bayrağını, vatanını, milletini ve dinini namusu bilen Türk Milleti; İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif’in deyimiyle namusunu çiğnetmemiş, gövdesini kurşunlara siper etmiş ve tankların önüne geçmek suretiyle alçaklara, hainlere yurdumuzu teslim etmemiştir." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinliğe Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Datça’da 15 Temmuz şehitleri anıldıDatça’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Denizli’de 15 Temmuz coşkusuDenizli’de 15 Temmuz coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü uşak

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Hakkari’de yaralanan asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

Türkiye'den o karara çok sert tepki!

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

90 bin camide sela okundu

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

Çamlıca Camii'nde dev led Türk Bayrağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.