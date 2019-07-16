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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Üsküdar Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Üsküdar Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Dal, Türk milletinin onurlu duruşuyla memleketine, geleceğine sahip çıktığını vurguladı. Dal, "Tarihi boyunca dünyaya birçok alanda öncülük etmiş ve örnek olmuş Türk halkı, dost gibi görünüp hürriyetini ve iradesini zincire vurmaya çalışan hainlerin karşısında göstermiş olduğu dik duruşuyla bir kez daha emsalsiz bir destan yazdı. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TRT tarafından hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" adlı belgesel gösteriminin ardından hükümlü ve tutuklulara çeşit ikramlarda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Dal Üsküdar Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu

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