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“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Azerbaycan’da anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi.Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 3.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi.
Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde başkent Bakü’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Türkiye Bakü Büyükelçiliği koordinasyonunda Azerbaycan’dan ve Türkiye’den akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerin yer aldığı “Demokrasi Zaferi” isimli 15 Temmuz Paneli düzenlendi.
15 Temmuz şehitleri ve vatan toprağı uğruna şehit olanların hatırasına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda iki ülkenin milli marşları okundu. 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programa Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycanlı milletvekilleri, Azerbaycan ve Türkiye’den gazeteciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Milletin iradesine zincir vurulamayacağını ve milletin isteğinin dışında hiçbir şeyin hayata geçirilemeyeceğini vurgulayan Erkan Özoral yaptığı konuşmada, "Asker üniforması giymiş hainlerin gerçekleştirdiği bu darbede 251 şehidimizi verdik. Bugün onları hep birlikte Türkiye’de, yurt dışında, bütün dünyada bir kere daha rahmetle, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz günü Azerbaycan’da halkın kalbi Türk milleti ile birlikte attı. İnsanlar sabaha kadar uyumadan televizyonlardan olan biteni seyretti. 15 Temmuz’dan sonra da Azerbaycan halkının bize verdiği bu destek aynı biçimde resmi seviyede de devam etti. Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bize ilk geçmiş olsun dileklerini ileten liderlerden biri oldu. Bugün de FETÖ ile mücadelemizdeki kararlılığımızda Azerbaycan bütün dünyaya örnek olacak bir tutum sergilemektedir. Bu nedenle başta sayın İlham Aliyev olmak üzere, bütün yöneticilerine ve bütün Azerbaycan halkına bir kere daha şükranlarını sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz’da bir kez daha Türk halkının iradesinin ve azminin hiçbir şekilde kırılamayacağını bütün dünyanın gördüğünü belirten Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise, “Türk halkı büyük bir halktır. Başta lideri olmakla, bütün dünyaya Türk halkına güçle galip gelinemeyeceğini gösterdi. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye daha da güçlendi. Bu olaylardan kardeş Türkiye çok güçlü bir şekilde çıktı. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Türkiye’nin, hala 15 Temmuz gecesi açılan yaralarını sarmakta olduğunu ifade eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise, “15 Temmuz gecesi yaşadığımız olay kuşkusuz ki, tarihimizdeki en kanlı terör saldırısıdır. Gerçekte bu bir terör saldırısı, demokrasiye, cumhuriyete, millete karşı planlanmış hain bir darbe teşebbüsü. Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar içtenlikle birbirini seven, tek bir milletin parçası olduğunun bilincinde olan ve zor günlerinde bir arada olan, mutlu günlerinde yine bir arada olan başka iki ülke belki de hiç yoktur” dedi.
Davetliler programın sonunda 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

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