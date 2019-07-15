HABER

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:28 | Son Güncelleme

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.

Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.

Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi.

Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi.

15 Temmuz gazilerinin isimlerinin slayt olarak ekranlara verilmesinin ardından programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmin gösterimi yapılacak.

Daha sonra etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana teşrif etmesinin ardından tüm şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam edecek.

Törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap edecek.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştuGazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu
İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladıİstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

Ve başladı! Vatandaşlar akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.