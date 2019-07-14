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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Yozgat'ta AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi törenle açıldı

Yozgat'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlendi.

Sarraflar Caddesi'ndeki sergide, AA foto muhabirleri tarafından çekilen 84 fotoğraf yer aldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam diledi.

Çakır, 15 Temmuz'un canlı yayında tarih yazılan bir gün olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin tahmin edemediği şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cenabı Allah'ın yardımıyla milletimizin adeta Çanakkale'de olduğu gibi canıyla, kanıyla savaştığı, karşılık verdiği bir gün. Allah tekrarını yaşatmasın hiç birimize ama devletimiz varsa, vatanımız varsa maalesef bunlar oluyor." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de 15 Temmuz gecesinde Mecliste olduklarını söyledi.

"Meclise atılan bomba binde 0,01 sapmış olsaydı ben dahil eşim ve çocuklarım olmayacaktı." diyen Başer, şunları söyledi:

"O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ölümüne sokaklara' demesi suretiyle aziz milletimiz ayrım yapmaksızın sokaklara indi, millet iradesinin dışında başka bir güç olmayacağını, tanımayacağını bütün dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'da Çanakkale ruhu yeniden canlandı. Çanakkale'de karşımızda düşman vardı ama 15 Temmuz'da kendi içimizde yaşayan bizler gibi gözüken, millete kasteden hainler vardı. Onlar Meclisi dahi bombalama cüretini gösterdi. Biz 15 Temmuzu unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Anadolu Ajansının o gün bir kahramanlık örneği gösterdiğine değinen Başer, "Bir çok alanda Anadolu Ajansı vardı, kendine yakışanı yapmış oldu. Darbe girişiminin akamete uğradığını da 'darbe girişimi' kelimesini de ilk onların ağzından duyduk, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, sergi alanına konulan "15 Temmuz Anı Defteri"ne, protokol üyeleri ve sergiyi gezen vatandaşlar, duygularını yazdı.

Etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz fotoğraf sergisi Yozgat

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