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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinin açıldığını duyurdu.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinin açıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin hazırlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesi oluşturuldu. İnternet sitesinde 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor. 'www.15temmuz.gov.tr' sitesinde ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor."

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